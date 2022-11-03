В Башкирии после ДТП на трассе в больнице умер новорожденный ребенок

В аварии пострадали два человека

ТАСС, 3 ноября. Новорожденная девочка умер в больнице после ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале главного государственного инспектора безопасности дорожного движения республики Владимира Севастьянова.

"Водитель Mazda и его пассажиры - 33-летняя супруга, их дети, девятилетняя девочка и 2,5 месячный ребенок, с тяжелыми травмами госпитализированы. Позже новорожденная девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 2 ноября на 64-м км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. Столкнулись цельнометаллический фургон Lada Largus и встречная Mazda. В результате аварии водитель Lada умер. Водителя и пассажиров иномарки доставили в больницу.