В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 150 человек

Еще 128 пострадали, 1,21 млн находятся в эвакуационных центрах

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Более 3,96 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному в четверг отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 150 человек.

По данным ведомства, 1,21 млн перемещенных лиц находятся в 2 094 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 36 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано более 1,5 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 12,9 тыс. домов и уничтожил 2,19 тыс. Ущерб, нанесенный 367 инфраструктурным объектам, оценивается в 2,83 млрд песо ($48,18 млн). В результате удара стихии повреждены 499 дорог и 120 мостов. В 354 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 200 оно уже восстановлено, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 9 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 233 предприятиях. В 292 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 2,44 млрд песо (41,53 млн долларов). На оказание помощи правительством уже выделено 136,84 млн песо (2,32 млн долларов).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.