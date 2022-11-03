Число пострадавших в аварии в Воронеже пассажиров автобуса увеличилось до семи человек

ДТП произошло 2 ноября

ТАСС, 3 ноября. Количество пассажиров маршрутного автобуса, пострадавших в результате аварии в Воронеже, увеличилось до семи человек, сообщила пресс-служба УМВД России по Воронежской области в четверг.

"Количество пострадавших в ДТП с участием маршрутного автобуса увеличилось до семи человек", - говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ и легковым автомобилем в Воронеже. По предварительным данным, 23-летний житель Республики Коми, управляя автомобилем "Пежо", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автобусом. Полиция проводит проверку по факту инцидента.