Подросток в Крыму поджег товарища во время игры

Прокуратура проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Подросток в Крыму, по предварительным данным, во время игры поджег своего товарища, облив горючим веществом, пострадавшего госпитализировали, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

"По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка по информации, размещенной в социальных сетях, о травмировании в результате поджога несовершеннолетнего, произошедшего в Бахчисарайском районе. По предварительным данным прокуратуры, один из подростков 2006 года рождения во время игры облил своего знакомого несовершеннолетнего 2008 года рождения горючим веществом и поджег одежду. В результате происшествия подросток получил ожоги рук и был госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошел 30 октября в селе Куйбышево. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, прокуратурой будет дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей, а также исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.