Новосибирского депутата исключили из "Единой России" после ДТП с ребенком в Татарске

ДТП произошло 30 октября

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Депутат Татарского района Новосибирской области от "Единой России" Сергей Мамонтов, сбивший шестилетнего мальчика в Татарске и покинувший место ДТП, исключен из партии. Об этом сообщила ТАСС руководитель регионального исполкома "Единой России" Юлия Швец.

"Исключили из партии", - сказала собеседница агентства.

Ранее состояние мальчика оценивалось как стабильно тяжелое, он находился в реанимации центральной районной больницы в Татарске. Позднее его доставили в ОКБ в Новосибирске вертолетом санавиации. Сейчас его состояние - средней степени тяжести.

Депутат от партии "Единая Россия" совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов на машине сбил ребенка и покинул место ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности" (ст. 125 УК РФ). Также по факту происшествия сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП" (статьи 12.24 и 12.27 КоАП РФ).