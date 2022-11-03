В Московский Губернский театр поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва

На место для проверки выехали компетентные органы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании поступило в Московский Губернский театр на юго-востоке столицы, сообщили ТАСС в экстренных службах в четверг.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Московском Губернском театра на Волгоградском проспекте. На место для проверки выехали компетентные органы", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдаются случаи "минирования" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозе взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.