Эксперт заявил, что на спасение выброшенных в море в Севастополе дельфинов есть до 10 дней

Руководитель ветеринарной службы "Москвариума" и волонтер центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирина Суворова заявила, что охотничьи навыки у дельфинов не врожденные, а приобретаются в процессе обучения в стае с самого рождения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Дельфинов, выпущенных в Севастополе в море, необходимо найти за 7-10 дней, чтобы оказать им необходимую помощь. Об этом ТАСС сообщила руководитель ветеринарной службы "Москвариума" и волонтер центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирина Суворова.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале сообщила, что два из четырех спасаемых в Севастополе дельфинов подошли к берегу. Позднее она написала, что "надежды, что удастся выловить хотя бы двух дельфинов, которые прибились к берегу, не оправдались". В правительстве Севастополя отметили, что позже млекопитающих заметили неподалеку от места, где они были выброшены в море, - ближе к центру города.

"На момент прибытия специалистов "Безмятежного моря" двух дельфинов на месте уже не было. Возможности осмотреть двух других животных не было, так как уже темнело и оставшиеся животные были достаточно далеко от берега. Насчет времени [для спасения дельфинов] - 7-10 дней, если не начнут есть", - сказала Суворова, пояснив, что охотничьи навыки у дельфинов не врожденные, а приобретаются в процессе обучения в стае с самого рождения.

По ее словам, эти навыки утрачиваются, если животное прожило более двух лет в искусственной среде. Кроме того, голодание критично для дельфинов, так как вся вода в их организм попадает с пищей и обезвоживание приводит к гибели гораздо быстрее.

Суворова уточнила, что выпущенные дельфины чипированы. Однако почему они разбились на пары, неясно. "Мы беспокоимся, что это может быть связано с тем, что двое животных чувствуют себя плохо", - добавила она.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины, предположительно, из местного дельфинария. По данным губернатора, выброшены четверо животных, более 10 лет содержавшихся в неволе. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента.