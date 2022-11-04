В Москве на Щелковском шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей

Из-за аварии перекрыли две полосы из трех

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе в Москве, две полосы из трех в сторону области перекрыты. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Щелковском шоссе в сторону области в районе дома 54 произошло массовое ДТП - столкнулись шесть автомобилей", - говорится в сообщении. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что перекрыты две полосы из трех. На данный момент движение не затруднено.