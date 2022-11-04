В экстренно севшем в Махачкале самолете Utair сработала индикация системы давления

По данным авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /ТАСС/. Индикация системы давления сработала в самолете Utair, который подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что самолет авиакомпании Utair на рейсе Грозный-Москва подал сигнал бедствия, после чего экстренно сел в Махачкале.

"На рейсе Грозный-Москва сработала индикация системы давления. В интересах безопасности командир воздушного судна принял решение о посадке в Махачкале. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе, авиакомпания сменила борт и организовала перегон нового воздушного судна. Самолет уже прибыл в Махачкалу.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". Авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более 100 направлений. Основная задача - соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и Юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.