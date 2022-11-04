4 ноября, 14:31,
обновлено 4 ноября, 14:34

В Керчи в ДТП пострадали пять пассажиров и водитель автобуса

Их доставили в больницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. В городе Керчь в пятницу столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП пострадал водитель и пять пассажиров автобуса, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу в районе перекрестка улиц Островского и Правды в Керчи. По предварительной информации, водитель автомобиля Tatra не предоставил преимущество автобусу, с которым совершил столкновение, после чего транспорт выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и пять пассажиров общественного транспорта, которые доставлены в лечебное учреждение для установления наличия у них телесных повреждении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор Керчи Денис Кулебянов выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

"По данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при организации перевозок пассажиров", - отмечается в сообщении. 

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РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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