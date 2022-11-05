В Иркутской области в ДТП погиб один человек

Пострадали пятеро

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. На трассе в Ангарске столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"ДТП произошло около 18:00 (13:00 мск) на автодороге Ангарск - Савватеевка. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault SR столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП 61-летний водитель седана с полученными травмами госпитализирован. Его 64-летняя пассажирка погибла. Кроме того, 47-летний мужчина, управлявший внедорожником, и три его пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.