Силовики задержали в ЛНР более 20 пособников украинских спецслужб

Среди задержанных оказались наводчики

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Российские силовики задержали в Луганской Народной Республике более 20 человек, сотрудничающих со спецслужбами Украины. Как сообщил в субботу ТАСС сотрудник силовых структур, среди задержанных есть корректировщики огня.

"В освобожденных в ходе специальной военной операции районах Луганской Народной Республики [территориях, перешедших под контроль ЛНР в ходе специальной военной операции] российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ [Службы безопасности Украины]. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных - наводчики, которые передавали украинской стороне данные для нанесения ракетных и артиллерийских ударов. Он добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о шпионаже и госизмене, наказание по которым предусматривает до 20 лет лишения свободы.