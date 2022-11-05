После ДТП с автобусом в Тульской области возбудили второе уголовное дело

В аварии пострадали 19 человек

ТАСС, 5 ноября. Полиция возбудила второе уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали 19 человек. Новое дело возбудили по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе управления МВД по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ", - сказал собеседник агентства. Ранее региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол, вечером 4 ноября попал в аварию на 255-м км автодороги М-4 "Дон" у деревни Кузовка Богородицкого района. Как уточнили в пресс-службе управления прокуратуры по Тульской области, водитель экскурсионного автобуса, пытаясь объехать стоящий по ходу движения легковой автомобиль марки Lifan с включенными габаритными огнями, совершил с ним касательное столкновение. Пробив разделительное металлическое ограждение дороги, автобус опрокинулся и столкнулся с автопоездом на встречной полосе движения.

Всего в автобусе находились 40 пассажиров и два водителя. В результате пострадали 19 человек. Как сообщали ТАСС в региональном Минздраве, после аварии госпитализировали семь человек.