В ДНР сообщили о выпущенных в направлении Донецка 20 ракетах из РСЗО "Град"

По данным представительства республики, обстрел производился со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", выпустив 20 ракет. Об этом в субботу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению - 20:15 Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.