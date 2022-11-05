В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Пострадал ребенок

УФА, 5 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Башкирии, в результате чего погибли четыре человек и один ребенок пострадал. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

"В Чекмагушевском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Авария произошла около 23:00 (21:00 мск) на 64-м км автодороги Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли. По предварительным данным, столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ. В результате аварии погибли четыре человека из Volkswagen. Пострадал один ребенок", - написал Севастьянов.

Он уточнил, что ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что в ДТП, помимо ребенка, пострадали еще четыре человека. "Четыре человека, в том числе шестилетний ребенок, доставлены в лечебное учреждение. Медицинская помощь также понадобилась водителю фуры", - сказали в ведомстве.