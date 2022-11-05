5 ноября, 19:48,
обновлено 5 ноября, 20:02
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о ранении двух человек при обстреле со стороны ВСУ

Украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Небулон" в Голой Пристани, сообщили в минздраве региона

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) сельхозпредприятия "Небулон" в Голой Пристани в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале Минздрава региона.

"Сегодня около 21:00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Небулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения", - сообщили в ведомстве.

Врачи скорой оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области, их состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Теги:
Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация