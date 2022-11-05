На Херсонщине сообщили о ранении двух человек при обстреле со стороны ВСУ

ХЕРСОН, 5 ноября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) сельхозпредприятия "Небулон" в Голой Пристани в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале Минздрава региона.
"Сегодня около 21:00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Небулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения", - сообщили в ведомстве.
Врачи скорой оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области, их состояние оценивается как средней степени тяжести.