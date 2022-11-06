В Испании сообщили о гибели четырех человек в результате наезда машины

Еще восемь пострадали

МАДРИД, 6 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще восемь пострадали в ночь на воскресенье в испанском автономном сообществе Мадрид в результате наезда автомобиля. Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, инцидент произошел в населенном пункте Торрехон-де-Ардос. Местные власти подтвердили "гибель четырех человек после того, как их сбили". Полиция начала расследование случившегося.

Как передает газета El Mundo, инцидент мог произойти на фоне ссоры во время цыганской свадьбы. Стражи порядка задержали трех человек, в том числе водителя транспортного средства, который, как предполагается, сбил людей. Издание уточняет, что при наезде машины пострадали десять человек. Среди погибших несовершеннолетний.