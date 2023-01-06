6 января, 06:47

Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла

Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС, архив

В связи с инцидентом прокуратура проводит проверку, вылета самолета по маршруту ожидают 263 человека

ТАСС, 6 января. Самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла. Об этом в пятницу говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 07:00 местного времени (03:00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина совершило посадку судно авиакомпании Azur Air, следовавшее по маршруту Новосибирск - Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолета", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров. Всего вылета ожидают 263 пассажира, из них 71 ребенок. 

Теги:
ТаиландРоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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