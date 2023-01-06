Уголовное дело возбудили после ДТП, в котором погиб экс-премьер Дагестана Абдуллаев

Сведений о задержании водителя машины, совершившей наезд на бывшего чиновника нет, сообщили в силовых структурах региона

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное по факту гибели в ДТП бывшего председателя правительства республики Магомеда Абдуллаева. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Дагестана.

"В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия в Махачкале, где погиб бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдуллаев, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о задержании водителя автомобиля, совершившего наезд на бывшего чиновника нет.

Ранее сообщалось, что в результате наезда в Махачкале погиб Магомед Абдуллаев, который с 20 февраля 2010 года по 30 января 2013 года занимал должность председателя правительства Республики Дагестан.