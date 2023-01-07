7 января, 08:42

В горах Сочи сотрудник противолавинной службы попал под лавину во время осмотра трасс

Коллеги вытащили мужчину из-под снега

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Сотрудник противолавинной службы оказался засыпан снегом в горах Сочи, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна в субботу.

"При работе противолавинной службы сотрудника засыпало снегом, его сразу же откопали коллеги. При них всегда находится необходимое снаряжение", - сообщили в пресс-службе.

Курорт принял решение о закрытии всех трасс 7 января на фоне высокого риска схода лавин. Ски-пассы на 7 января будут действовать в другой день, также их можно сдать в кассе. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация