Украинские войска в третий раз обстреляли Макеевку

Они выпустили восемь снарядов

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Подразделения украинских войск в третий раз за утро субботы нанесли удар по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), игнорируя российскую инициативу о введении режима прекращения огня на Рождество. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено восемь снарядов калибра 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее утром украинские силовики выпустили по Макеевке шесть снарядов из реактивной системы залпового огня, а также еще шесть снарядов натовского калибра 155 мм. По данным представительства, в рождественскую ночь ВС Украины семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

6 января после 12:00 украинская армия неоднократно обстреливала территорию Донецкой Народной Республики, включая Донецк. Также поступали данные об обстрелах позиций российских сил на лисичанском направлении. Под огнем украинских силовиков оказался город Алёшки в Херсонской области, где были ранены три человека.