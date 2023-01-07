В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку

Подразделения украинских войск выпустили по городу 10 снарядов из реактивной системы залпового огня

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Подразделения украинских войск выпустили в субботу днем по Донецку 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО), игнорируя российскую инициативу о введении режима прекращения огня на Рождество. Это следует из данных представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлениям: <...> Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

Там добавили, что через пять минут по Петровскому району города украинские силовики выпустили еще четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

В ночь на субботу эти районы Донецка уже оказывались под обстрелом со стороны украинских подразделений. По данным представительства, с 00:00 субботы под огнем с украинской стороны трижды оказывалась Макеевка, один из обстрелов которой также велся с применением РСЗО, а также ВС Украины дважды обстреляли Горловку и три раза открывали огонь по ее пригороду - поселку городского типа Гольмовский.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество. 6 января после 12:00 украинская армия неоднократно обстреливала территорию Донецкой Народной Республики, включая Донецк. Также поступали данные об обстрелах позиций российских сил на лисичанском направлении. Под огнем украинских силовиков оказался город Алёшки в Херсонской области, где были ранены три человека.