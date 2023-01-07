В Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами

В тайнике находились 23 выстрела для подствольного гранатомета, две дымовых гранаты, два реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1 597 калибра 7,62 мм

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Силовики обнаружили крупный тайник с боеприпасами в Скадовском районе Херсонской области. Изъяты свыше 2 тыс. патронов и более 20 подствольных гранатометов, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области в субботу.

"Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и террористическим проявлениям обнаружили тайник на чердаке заброшенного здания в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. Изъяты 23 выстрела для подствольного гранатомета, две дымовых гранаты, два реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1 597 калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается.