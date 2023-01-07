7 января, 16:16,
обновлено 7 января, 16:44

В Турции обрушилась крыша отеля

Пострадали 10 человек

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек были госпитализированы в субботу после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере Турции. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти.

"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", - сказал в эфире телеканала губернатор провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркер Оксюз.

На месте происшествия работают спасатели и следователи.

CNN Türk отмечает, что инцидент произошел во время массового мероприятия, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
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