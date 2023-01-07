7 января, 19:44
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Яковлевки и Минерального со стороны ВСУ

По этим населенным пунктам украинские военные выпустили 13 снарядов из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в субботу нанесли артиллерийские удары по Яковлевке и Минеральному в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 7 января 2023 года

По данным представительства, оба обстрела произошли в 21:20 (совпадает с мск). По этим населенным пунктам выпустили в общей сложности 13 снарядов из артиллерии калибра 155 мм.

ВСУ 7 января уже обстреливали Минеральное. Помимо этого, под их удары также попали Донецк, Горловка, Макеевка, Каштановое, Гольмовский и Верхнеторецкое в ДНР.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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