В Дагестане окажут помощь жителям дома в Хасавюрте, где взорвался газ

Прокуратура республики организовала проверку по факту инцидента

ГРОЗНЫЙ, 8 января. /ТАСС/. Жильцам, эвакуированным из дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа с последующим пожаром, будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщил в воскресенье глава Дагестана Сергей Меликов.

Трое человек пострадали в результате ЧП, произошедшего в ночь на воскресенье в Хасавюрте, двое из них были госпитализированы. Из многоквартирного дома в целях безопасности были эвакуированы 10 человек.

"Всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице. Им будет оказана вся необходимая помощь. Сроки восстановления дома будут определены после детального обследования специалистов, в том числе ресурсоснабжающих компаний", - написан Меликов в своем Telegram-канале.

Как сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения, врачи с ночи спасают беременную и трехлетнего ребенка пострадавших при взрыве газа. "После экстренной госпитализации в Хасавюртовскую ЦГБ врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, оказана необходимая помощь травматологом. У малыша черепно-мозговая травма, у будущей мамы - переломы лодыжек. Сейчас жизни беременной и ребенка ничего не угрожает, они продолжат получать лечение", - рассказали в ведомстве.

Прокуратура республики организовала проверку по факту инцидента, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.