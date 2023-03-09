В Житомирской области сообщили о повреждении энергообъекта

По данным главы областной администрации Виталия Бунечко, почти 90 тыс. абонентов остаются без света

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в четверг утром в Житомирской области, без энергоснабжения остаются около 90 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

"К сожалению, попадание в объект энергетической инфраструктуры <...>. На момент попадания 150 тысяч остались без электроснабжения. По состоянию на 12 часов (13:00 мск - прим. ТАСС) могу сказать, что возобновили электроснабжение для 60 тысяч абонентов, еще 89 остаются без энергоснабжения", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Бунечко назвал ситуацию в регионе тяжелой, но контролируемой.

С ночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, а в Житомирской, Одесской и Харьковской областях вводятся отключения электроэнергии. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" со своей стороны сообщил о серьезных повреждениях трех ТЭС. Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание для обсуждения вопросов энергетики после взрывов, однако среди участников заседания выделены представители силовых структур, в том числе разведки, а не энергетического сектора.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", был нанесен удар возмездия по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Он указал, что в результате массированного удара уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.