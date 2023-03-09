В "Укрэнерго" сообщили о повреждении магистральной электросети

В нескольких областях страны есть ограничения поставок электроэнергии, сообщил глава компании Владимир Кудрицкий

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Магистральная электросеть повреждена на Украине, в нескольких областях страны есть ограничения поставок электроэнергии. Об этом сообщил в четверг глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Проблемы покрытия потребления в целом по стране в настоящий момент нет. Проблема в основном в том, что повреждена магистральная энергосеть, по которой электроэнергия доставляется до того или иного региона, - сказал Кудрицкий в эфире единого новостного марафона, который идет по основным телеканалам страны. - В некоторых областях есть ограничения поставок электроэнергии, и мы работаем над устранением этих ограничений".

Кудрицкий заявил, что коллапса энергетической системы Украины не произошло, однако во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. "Есть повреждения как тепловых станций, так и подстанций "Укрэнерго", из-за чего в отдельных областях есть ограничение электроснабжения", - добавил он.

С ночи на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, а в Житомирской, Одесской и Харьковской областях вводятся отключения электроэнергии. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" со своей стороны сообщил о серьезных повреждениях трех ТЭС. Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание для обсуждения вопросов энергетики после взрывов, однако среди участников заседания выделены представители силовых структур, в том числе разведки, а не энергетического сектора.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", был нанесен удар возмездия по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Он указал, что в результате массированного удара уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорваны переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.