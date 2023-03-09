Ущерб от взрыва газа в жилом доме Читы оценили в 12 млн рублей

По словам главы Забайкальского края Александра Осипова, по результатам лабораторно-инструментального и экспертного обследования станет известно, можно ли восстановить здание

ЧИТА, 9 марта. /ТАСС/. Предварительная сумма ущерба от взрыва бытового газа в многоквартирном доме Читы оценивается в 12 млн рублей, сообщил журналистам в четверг губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

"Определен размер ущерба. Он, скорее всего, составляет 12 млн рублей, точная цифра сейчас будет определяться. Возможно ли восстановить дом, не нарушил ли этот взрыв газа несущих способностей дома, будет определяться по результатам лабораторно-инструментального и экспертного обследования", - сказал Осипов.

Глава региона добавил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации, аварийные службы сейчас разбирают завалы и оценивают состояние дома, чтобы понять, можно ли разрешить жильцам уцелевших квартир в них вернуться.