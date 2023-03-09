9 марта, 13:43

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Киевская" в Москве

© Официальный Telegram-канал Дептранса Москвы

Состояние пострадавшего уточняется

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Человек упал под прибывающей поезд на станции метро "Киевская" Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом ТАСС в четверг сообщили в экстренных службах.

"На станции метро "Киевская" пассажир упал на рельсы под прибывающий поезд, его извлекли, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщили, что на Кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на путях. Позже отмечалось, что движение поездов вводится в график. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация