9 марта, 13:43

Студента из Карелии обвинили в госизмене за призывы переходить на сторону ВСУ

Он также обвиняется в подстрекательстве и приготовлении к преступлению

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 марта. /ТАСС/. Студента из Петрозаводска Андрея Васюренко обвинили в подготовке и подстрекательстве к государственной измене за призывы переходить на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Петрозаводском городском суде, где обвиняемому изберут меру пресечения.

"Материалы дела поступили в суд и будут рассмотрены в закрытом судебном заседании. Васюренко проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению"), ч. 4 ст. 33 УК РФ ("Подстрекательство") и ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - рассказала собеседница агентства.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах региона, Васюренко учится в Речном училище (Беломорско-Онежский филиал университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова) в Петрозаводске. Он предлагал принять участие в специальной военной операции на Украине в рядах украинских войск. По данным правоохранителей, попытки подстрекательства к совершению преступления не оказались успешными. 

Теги:
РоссияКарелия
© Информационное агентство ТАСС
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