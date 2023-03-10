Во Владимирской области арестовали беженца с Украины за призывы к терроризму

По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, мужчина опубликовал сообщения с призывами к осуществлению террористической деятельности в одном из Telegram-чатов

ТАСС, 10 марта. Гражданина Украины, прибывшего во Владимирскую область в составе группы беженцев, задержали в регионе за публичные призывы к терроризму, он арестован, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

"УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и оправданием терроризма, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. На основании переданных результатов ОРД СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Фигурант задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в марте 2022 года мужчина приехал во Владимирскую область в составе группы беженцев из зоны проведения специальной военной операции. Мужчину поселили в пункте временного размещения, в ноябре он разместил в одном из Telegram-чатов несколько текстовых сообщений, содержащих признаки призывов к осуществлению террористической деятельности.