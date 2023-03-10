СК изучит данные Минобороны о военно-биологической деятельности других стран на Украине

В том числе речь идет о новых данных о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России изучит опубликованные Министерством обороны РФ сведения о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу.

"В рамках расследования уголовного дела о разработке на Украине компонентов биологического оружия следователи СК России изучат информацию Министерства обороны РФ о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины, в том числе новые данные о возможной причастности к деятельности биологических лабораторий лиц из числа граждан США и Украины", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что украинские власти под предлогом снижения рисков распространения заболеваний продолжают взаимодействовать с Пентагоном в военно-биологической сфере. По его словам, данная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на РФ. Вашингтон не деактивировал свои биолаборатории на территории Украины, несмотря на соответствующие заявления представителя СНБ США Джона Кирби, добавил Кириллов. Как указал начальник войск РХБЗ, полученные Министерством обороны РФ документы свидетельствуют о продолжении биопрограммы американского Агентства по сокращению военной угрозы на Украине.