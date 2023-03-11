На юго-западе Москвы в ДТП пострадали три человека

Водитель автомобиля ВАЗ врезался в мачту городского освещения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля ВАЗ врезался в фонарный столб на юго-западе Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Брусилова водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что в аварии пострадали водитель и два его пассажира, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

На месте работает оперативная группа, причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.