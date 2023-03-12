В результате обстрелов ВСУ в Донецке погибли два человека

Одним из погибших оказался семилетний ребенок

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Украинские военные за минувшие сутки 16 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив по ним 60 снарядов. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

Всего выпущено 60 различных боеприпасов. Обстрелы велись с применением артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также ударного беспилотника.

Под огнем оказались Донецк, Ясиноватая, Горловка и Старомихайловка, где был ранен мужчина.

В Донецке погибли два человека, в том числе семилетний ребенок.