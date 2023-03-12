Число пострадавших в массовом ДТП на трассе в Саратовской области выросло до 15

Один из них находится в тяжелом состоянии, у него ушиб мозга и переломы костей

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с 21 машиной на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15, из них 14 госпитализированы. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

"Всего 15 пострадавших, 14 госпитализированы, 1 отказался [от госпитализации]", - написал Костин.

Пострадавших медицинским транспортом эвакуировали в Балаковскую городскую клиническую больницу и в Хвалынскую районную больницу. Костин уточнил, что в тяжелом состоянии находится 14-летний подросток с ушибом мозга и переломами костей. Двоих взрослых отправили в операционную.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко по факту массового ДТП организована проверка. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, для координации деятельности служб на место происшествия выехал прокурор города Хвалынска Сергей Силаев.

В воскресенье утром в результате тумана и гололеда на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе произошло массовое ДТП с участием 21 машины, в том числе грузовых. На участке трассы Р-228, где произошло ЧП, перекрыли движение всех транспортных средств из-за сильного тумана и ДТП.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на участке трассы Р-228, где произошло ЧП, перекрыто движение всех транспортных средств из-за сильного тумана и ДТП. Кроме того, из-за тумана ввели ограничение движения грузового и маршрутного транспорта на участках с 47-го по 141-й км, с 325-го по 425-й км автодороги Р-228, а также с 633-го по 729-й км автодороги Р-22 "Каспий". Движение ограничили в Хвалынском, Красноармейском и Калининском районах.