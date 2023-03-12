12 марта, 10:01

В Подмосковье в ходе конфликта в ресторане погиб человек

В Подмосковье в ходе конфликта в ресторане погиб человек
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. В Подольске в ходе конфликта в ресторане убили молодого человека, сообщили ТАСС в воскресенье в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"12 марта в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По данным следствия, молодой человек получил ножевое ранение в кафе в ходе конфликта, возникшего между посетителями заведения", - сообщает ГСУ.

Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента. С ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.

По данным СМИ, один из доставленных в отдел - сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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