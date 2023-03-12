СК займется проверкой ДТП, в котором погибли главы двух сел в Калмыкии

В результате аварии также пострадали два человека

ЭЛИСТА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Калмыкии займутся проверкой по факту ДТП, в результате которого погибли два главы сельских муниципальных образований (СМО) и еще два человека, в том числе третий глава СМО, госпитализированы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба управления.

"В следственное управление СК РФ по Республике Калмыкия из органов полиции поступил материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два жителя республики. Следователи устанавливают очевидцев и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что на трассе Элиста - Чолун-Хамур вечером в пятницу в ДТП погибли глава Оргакинского СМО Басанг Алексеев и глава Чолунхамурского СМО Санал Цеденов. Глава Приманыческого СМО Арлтан Опаев, бывший за рулем автомобиля, и водитель другой легковой машины госпитализированы в больницу. Полиция и прокуратура региона начали проверки.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 19:03 мск 10 марта на 31-м км автодороги Элиста - Ики-Бурул - Чолун-Хамур. Столкнулись ВАЗ-21099 под управлением 37-летнего жителя Ики-Бурульского района и ВАЗ-212140 под управлением 40-летнего водителя. На месте ДТП погибли два пассажира автомобиля ВАЗ-21099 - 40-летний и 58-летний жители Ики-Бурульского района, являвшиеся главами двух СМО этого района. Водителей обоих автомобилей с травмами различной степени тяжести госпитализировали, добавили в пресс-службе следственного управления.