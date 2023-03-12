В Липецкой области из-за паводка подтопило шесть мостов и размыло две плотины

На них закрыты переправы

ТАСС, 12 марта. В Липецкой области из-за паводка размыло две плотины и подтопило шесть мостов, на них закрыты переправы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Как говорится в сообщении, в Елецком районе размыты плотина в селе Аргамач-Пальна и плотина на автодороге между селами Воронец и Быковка.

По данным правительства региона, в Измалковском районе подтоплены: мост от трассы Р-119 Орел - Тамбов к селу Пятницкое; мост через реку Полевые Локотцы на дороге, ведущий к трассе Измалково - Лебяжье; мост на автомобильной дороге Луговая - Оберец по направлению к автомобильной дороге Измалково - Преображение. Как уточняется в сообщении, в Становлянском районе подтоплен низководный мост на автодороге Морская, ведущий к дороге Пальна - Михайловка; в Долгоруковском районе вода поднялась над уровнем моста через реку Олым на автодороге Войсковая Казинка - Русская Казинка; в Задонском районе подтоплен понтонный мост на автодороге Стебаево - Задонск - Долгоруково в районе села Замятина, а также мост через реку Снову на автодороге Ксизово - Соловьевка.

Как написал в своем Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских, из-за подъема воды в реке Ельчик из-за особенностей рельефа вода скопилась на улицах Целыковка и Демьяна Бедного, ведется мониторинг ситуации, к ликвидации последствий привлечены все службы. Ранее власти Липецкой области сообщали, что за день в регионе выпало 40% месячной нормы осадков, поэтому в Лебедяни и Липецке подтопило несколько улиц, для борьбы с паводком привлекли группы спасателей, технику, завозят мешки с песком.