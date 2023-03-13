Экипаж затонувшего в Татарском проливе судна Yong Xing 56 вернулся в Китай

Председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов отметил, что поездка прошла удачно

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Экипаж китайского сухогруза Yong Xing 56, который затонул в Татарском проливе, вернулся на родину в КНР, сообщил в понедельник ТАСС председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

"Они добрались в Суйфэньхэ. Вчера уехали и уже находятся на территории Китая. При такой плохой погоде все удачно прошло. <...> Они в 21:50 [в пятницу] вылетели из Южно-Сахалинска и прибыли во Владивосток с учетом разницы во времени около 23:00. Потом их перевезли в гостиницу, <...> оформили документы. Утром в воскресенье подошел автобус, их увезли на родину", - сообщил собеседник агентства.

Сухогруз Yong Xing 56 под флагом КНР, следовавший с грузом глинозема из Китая в порт Ванино, 21 февраля попал во льды в Татарском проливе и получил пробоину по правому борту, через которую начала поступать вода. 23 февраля он подал сигнал бедствия. На помощь прибыло судно "Отто Шмидт" Морспасслужбы.

Все последующие дни пробоину пытались заделать, откачивали воду, однако затопление продолжалось. Сухогруз затонул 1 марта. Экипаж в количестве 21 человека был эвакуирован на спасательном судне. По факту затопления судна Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

На выходных циклон принес в Приморский край снег и порывистый ветер, было объявлено штормовое предупреждение. За выходные синоптики зафиксировали превышение месячной нормы осадков в 13 городах и районах Приморского края. На юге края снегопад прекратился, на северо-востоке региона осадки продолжаются и будут идти 13 марта.