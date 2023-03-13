Над Белгородом сбили четыре ракеты

В результате инцидента пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 13 марта. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты ракеты. В результате инцидента пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место", - написал он.

Гладков добавил, что также обломками ракет повреждены два частных домовладения. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место. Как уточнил руководитель региона, у женщины травмы средней степени тяжести, она получила сотрясение мозга. "Уточненная информация по пострадавшей. Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.