В Белоруссии в ДТП пострадали шесть россиян

Микроавтобус с гражданами России перевернулся на дороге М1 Москва - Минск

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белорусские врачи оказывают помощь пострадавшим в аварии на трассе Москва - Минск шести госпитализированным российским гражданам. Об сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

По данным ведомства, ДТП произошло рано утром в понедельник.

"По предварительной информации Центра медицинского реагирования, на 526-м километре дороги М1 Москва - Минск перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из семи пассажиров пострадали шесть человек, в том числе подросток 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что все они были госпитализированы в хирургическое отделение Толочинской больницы (Витебская область). У пострадавших диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны. После проведения диагностики подростка перевели в травматологическое отделение Оршанской больницы.