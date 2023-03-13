В Москве фигурист из Украины с ножевым ранением обратился за помощью к медикам

Спортсмен не смог точно сказать, как получил травму

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Фигурист из Украины Даниил Семко обратился в Москве за помощью в больницу, врачи которой диагностировали у него ножевую рану. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в медицинских службах.

"12 марта в Боткинскую больницу обратился фигурист Даниил Семко. Врачи диагностировали у него колотую рану правого бедра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спортсмен не смог точно сказать, как получил травму. "По одной из версий, в районе Петровского парка его мог поранить неизвестный мужчина, который после инцидента скрылся, по другой версии - фигурист якобы травмировался о чью-то сумку", - рассказал собеседник. Претензий спортсмен ни к кому не имеет.

Даниил Семко родился в мае 2000 года в Одессе. Выступает в парных танцах на льду. На международном уровне спортсмен представляет Венгрию.