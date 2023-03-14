ВСУ за ночь выпустили более 50 снарядов по левобережью Херсонской области

Число жертв среди гражданского населения уточняется

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник выпустили 52 снаряда по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Каиры, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также были обстреляны восемь населенных пунктов. В результате в Голой Пристани поврежден частный дом, а в населенном пункте Юбилейное - дом культуры.