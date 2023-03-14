Суд в Горном Алтае приговорил к 3,5 года колонии экс-министра здравоохранения региона

Павла Решетова признали виновным в получении взятки, он также выплатит штраф в размере 1,2 млн рублей

ТАСС, 14 марта. Суд в республике Алтай назначил 3,5 года исправительной колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей экс-министру здравоохранения региона Павлу Решетову за взятку, которую он получил, будучи директором реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК по республике. Решетов был арестован в августе 2022 года.

"Суд, с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,2 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением представителя власти административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функцией в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 года", - сообщили в ведомстве.

Уголовные дела были возбуждены в отношении Решетова и двух работников медучреждений республики. Каждому из фигурантов предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от учредителя коммерческой фирмы не менее 400 тыс. рублей за покровительство при заключении госконтракта на покупку реабилитационных комплексов, а также офисной мебели и бытовой техники. В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере, организованной группой"), в отношении взяткодателей продолжается.

"Преступление выявлено и пресечено благодаря слаженному и эффективному взаимодействию следственных органов регионального следственного управления и оперативных подразделений УФСБ России по Республике Алтай. Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый признал полностью как на стадии предварительного следствия, так и в суде", - добавили в управлении.