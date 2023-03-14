В Чувашии при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

Из горящего здания успели выбраться мужчина и еще двое детей

ТАСС, 14 марта. Пожар произошел в ночь на вторник в частном бревенчатом доме в селе Шимкусы в Чувашии, в результате погибла женщина и ее 11-летний сын. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

"Жизни двух человек унес пожар, случившийся минувшей ночью в селе Шимкусы Янтиковского муниципального округа Чувашии. Погибли 46-летняя женщина и ее 11-летний сын", - отмечается в сообщении.

Пожар начался около 02:30 мск в бревенчатом доме, расположенном в 1-м Нагорном переулке. В здании в это время находились пять человек - хозяйка, ее 45-летний сожитель, двое сыновей и дочь 2015 года рождения. Мужчина, девочка и ее 15-летний брат спаслись, выбравшись через разбитое окно. Юноша получил резаные раны плеча.

Открытое горение было ликвидировано к 04:00 мск. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения. В тушении пожара были задействованы 11 спасателей и 4 единицы техники. Причина ЧП выясняется.