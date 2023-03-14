На территории ижевской ТЭЦ-2 произошел пожар

Возгорание локализовали на площади 20 кв. м, угрозы отключения электроэнергии на городских объектах нет

ТАСС, 14 марта. Трансформатор и масло на открытой площадке загорелись на территории ТЭЦ-2 в Ижевске, угрозы отключения электроэнергии на объектах в городе нет, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о возгорании поступила в 13:19 (12:19 мск). "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформатора и масла в обваловании на открытой площадке. Время локализации пожара - 13:41 (12:41 мск) на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы отключения электроэнергии на объектах в Ижевске нет. К ликвидации пожара привлечены силы и средства ижевского пожарно-спасательного гарнизона - 52 человека и 16 единиц техники.