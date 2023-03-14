14 марта, 13:53,
обновлено 14 марта, 13:59

На Ставрополье задержали мужчину по подозрению в госизмене

На Ставрополье задержали мужчину по подозрению в госизмене
© ЦОС ФСБ, архив

По информации краевого управления ФСБ, задержанный собирал информацию о железнодорожных станциях и воинских частях региона по заданию украинских спецслужб

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Жителя Ставрополья задержали по подозрению в государственной измене в пользу Службы безопасности Украины. Мужчина собирал сведения о железнодорожных станциях и воинских частях, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого управления ФСБ.

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"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя региона, причастного к государственной измене. По заданию украинских спецслужб гражданин осуществлял сбор и передачу фотоматериалов о железнодорожных станциях и воинских частях Ставропольского края. Злоумышленник был задержан сотрудниками управления", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Шпаковского округа Ставрополья вступил в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины в марте 2022 года. Мужчина добровольно согласился оказывать помощь в нанесении ущерба безопасности Российской Федерации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), санкция которой предполагает до 20 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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