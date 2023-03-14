В Тюменской области в ДТП пострадали пять человек

Двух пострадавших, среди которых пятилетний ребенок, госпитализировали

ТАСС, 14 марта. Две машины столкнулись на дороге в Тюменской области, по предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

"Nissan Murano и Ford Transit столкнулись на дороге в пос. Андреевский. Предварительно, Nissan под управлением 47-летнего тюменца выехал на встречную полосу. Пока сообщается о пяти пострадавших в аварии: 31-летний водитель автомобиля Ford и его пятилетний сын доставлены в больницу, еще трем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. ГИБДД призывает жителей области к осторожности на загородных дорогах во время сложных погодных условий.