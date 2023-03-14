Почетного экс-консула Сейшел в Екатеринбурге осудили за незаконные операции с валютой

Мужчину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Почетный экс-консул Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге признан виновным в совершении валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Октябрьский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы свердловской полиции, ФСБ и Уральской оперативной таможни, вынес приговор в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов, гражданина 1978 года рождения, и его сожительницы 1985 года рождения, которые признаны виновными в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Экс-консулу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу", - сказал Горелых.

Соучастница преступления также признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Однако женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 2017 года рождения 14-летнего возраста - до 22 мая 2031 года

Как уточнил Горелых, представители МВД и ФСБ установили, что в период с 2016-го по 2018 год обвиняемые в результате примерно 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку Российской Федерации. Они заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями.

"В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые гражданам в зависимости от цели путешествия. Подследственные подозревались в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов")", - пояснил Горелых.

Осенью 2021 года сообщалось, что почетный консул Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге, у которого судебные приставы арестовали автомобиль BMW 523i с дипломатическими номерами, задолжал в общей сложности почти 3 млн рублей за коммунальные платежи, по кредитам, а также по налогам и сборам. Согласно сведениям банка данных, большая часть долга - почти 2 млн рублей - приходится на кредиты, также у него есть неоплаченные штрафы ГИБДД. 28 ноября глава представительства МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил, что почетный консул Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге, гражданин РФ Игорь Вожагов, отстранен от должности.